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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

العقرب
العقرب

يبدأ مواليد برج العقرب يومهم بقدر من التركيز على الأمور التي تحتاج إلى حسم، وقد يجدون أنفسهم أكثر رغبة في الابتعاد عن الأحاديث المتكررة والتوجه نحو خطوات ملموسة.

لا تتعجل الوصول إلى إجابات نهائية، فبعض المواقف تحتاج إلى معلومات إضافية قبل تحديد الاتجاه المناسب. تعامل مع المتغيرات بهدوء، واجعل أفعالك تعكس أهدافك بدلًا من الانشغال بما يقوله الآخرون.

العقرب على الصعيد المهني:

قد تكون أمام مسؤولية تتطلب منك الحفاظ على تركيزك حتى النهاية، خاصة إذا كانت هناك تفاصيل لم يتفق عليها الجميع بعد. من الأفضل توثيق النقاط المهمة ومراجعة المواعيد قبل الالتزام بأي وعد جديد. وإذا شعرت بأن مجهودك لا يحصل على التقدير الكافي، فاعرض نتائج عملك بوضوح بدلًا من الدخول في مواجهة قد لا تحقق ما تريده.

العقرب على الصعيد العاطفي:

قد تميل إلى الاحتفاظ بمشاعرك لنفسك، لكن الصمت الطويل قد يجعل الشريك يفسر موقفك بطريقة غير صحيحة. حاول أن تمنح العلاقة مساحة أكبر للثقة والمصارحة، وألا تجعل تجارب سابقة تتحكم في أحكامك الحالية. أما إذا كنت أعزب، فقد تفضل مراقبة تصرفات شخص يثير اهتمامك قبل الاقتراب منه، وهي فرصة للتعرف إليه بصورة أفضل دون بناء توقعات مبكرة.

العقرب على الصعيد المالي:

قد يكون من المفيد مراجعة هدف مالي تعمل على تحقيقه، سواء كان متعلقًا بالادخار أو بتجهيز احتياج مهم. ابتعد عن القرارات التي تعتمد على الوعود غير الواضحة، واطلب التفاصيل كاملة قبل دفع أي مبلغ. التنظيم في هذه المرحلة قد يوفر عليك مصروفات كان من الممكن تجنبها..

 العقرب على الصعيد الصحي:

حاول التخلص من التوتر المتراكم بطريقة عملية، ولا تترك الانشغال الذهني يمتد إلى ساعات النوم. خصص وقتًا للحركة الخفيفة، وقلل من السهر إذا لاحظت تأثيره في نشاطك خلال اليوم. وإذا استمر أي عرض صحي أو ازداد، فالأفضل طلب المشورة الطبية المناسبة.

نصيحة اليوم لبرج العقرب:

ليس كل موقف يحتاج إلى رد فوري، وأحيانًا يكون الانتظار المدروس أفضل وسيلة لحماية مصالحك والوصول إلى قرار أكثر نضجًا.

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