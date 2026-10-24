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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

41 لجنة بيطرية تستعد لتحصين الثروة الحيوانية بالوادي الجديد ضد مرضين وبائيين

الحمله القوميه للتحصين
الحمله القوميه للتحصين
منصور ابوالعلمين

تستعد مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد لإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وطاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، اعتبارًا من غدً  الأحد الموافق 25 أكتوبر 2026، من خلال 41 لجنة طبية وقائية ثابتة ومتحركة تغطي نطاق 42 وحدة بيطرية على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد عصام الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية تواصل استكمال الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي، بالتزامن مع قرب انطلاق الحملة القومية للتحصين على مستوى الجمهورية.

وتتضمن الاستعدادات تجهيز اللجان الطبية الوقائية باللقاحات المعتمدة وكافة التجهيزات الفنية اللازمة لتنفيذ أعمال التحصين، إلى جانب تجهيز لجان الترقيم والتسجيل والإرشاد البيطري، وتفعيل لجان المتابعة الميدانية لضمان انتظام سير العمل وتذليل أي معوقات قد تواجه الفرق البيطرية خلال تنفيذ الحملة.

وتُنفذ الحملة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية، بما يضمن تغطية الوحدات البيطرية المستهدفة والوصول إلى المربين وأصحاب الثروة الحيوانية بمختلف مراكز المحافظة، مع متابعة أعمال التحصين ميدانيًا لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية وفق الخطة المحددة.

وتهيب مديرية الطب البيطري بالمربين وأصحاب الثروة الحيوانية التعاون مع فرق التحصين، وتقديم الحيوانات في المواعيد المحددة، بما يسهم في رفع المناعة الجماعية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، والحفاظ على الإنتاجية الحيوانية واستدامتها.

تأتي الحملة في إطار الجهود الوقائية لحماية الثروة الحيوانية، والحد من مخاطر الأمراض الوبائية، ودعم استقرار الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حمله القوميه للتحصين

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