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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يشيد بجهود هيئة الإسعاف في تدريب الأطقم الطبية على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي

هيئة الإسعاف بالغربية
هيئة الإسعاف بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود هيئة الإسعاف بالغربية في تنفيذ دورة تدريبية متخصصة في الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS)، بمشاركة 50 متدربًا من الأطباء وأفراد التمريض وفنيي المعمل، وذلك في إطار دعم البرامج التدريبية وتنمية مهارات الكوادر الطبية والفنية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن التدريب العملي على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي يسهم في رفع جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، وسرعة الاستجابة لها وفقًا للأسس الطبية المعتمدة، بما يدعم سلامة المرضى ويرتقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشاد محافظ الغربية بجهود هيئة الإسعاف في تنفيذ البرامج التدريبية ونقل الخبرات العملية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الصحية لتطوير مهارات العاملين بالقطاع الصحي، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع الحالات الحرجة بكفاءة وسرعة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات الطبية هيئة الإسعاف

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