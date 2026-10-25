الرئيس اللبناني يعزّي العاهل الأردني فى ضحايا هجوم كنيسة الكرك

أعرب الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، عن خالص تعازيه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مشيعين خلال جنازة بكنيسة القديس جاورجيوس، بمحافظة الكرك جنوب الأردن.

وجدد الرئيس عون خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع العاهل الأردني إدانته لهذه الجريمة النكراء، مؤكدا وقوف لبنان رئيسا وشعبا، إلى جانب الأردن، ملكا وقيادة وشعبا، في مواجهة هذا الاعتداء الآثم.

وعبر عون عن تقديره للمواقف الوطنية الحكيمة التي صدرت عن العاهل الأردني، وللتضامن الشعبي الواسع مع أبناء البلدة التي استهدفها الاعتداء، مشددا على تضامن لبنان مع الأردن في هذا الظرف الأليم.