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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مازن الغرباوي: صناعة الثقافة والمهرجانات الفنية تخوض حرب وجود في ظل الأزمة المالية العالمية

مازن الغرباوي: صناعة الثقافة والمهرجانات الفنية تخوض حرب وجود في ظل الأزمة المالية العالمية
مازن الغرباوي: صناعة الثقافة والمهرجانات الفنية تخوض حرب وجود في ظل الأزمة المالية العالمية
إعداد : أحمد البهي   -  
تصوير صلاح مهدي

أكد المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الحادية عشرة، أن صناعة الثقافة والمهرجانات الفنية تخوض «حرب وجود»، في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم.

وأوضح الغرباوي أن إدارة المهرجان قررت تقليص مدة الفعاليات يومًا واحدًا، في إطار محاولاتها لتجاوز الأزمة الحالية، والحفاظ على استمرارية المهرجان في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وحضر المؤتمر رئيس ومؤسس المهرجان مازن الغرباوي، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والفنانة القديرة سهير المرشدي حامل اسم الدورة الحادية عشر، والفنان القدير رياض الخولي، والفنان القدير أحمد بدير ، والفنانة حنان مطاوع،  إلى جانب عدد من الفنانين والنجوم المكرمين وأعضاء لجان التحكيم في الدورة الجديدة.

وتضمن المؤتمر الكشف عن قوائم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان المختلفة، وكذلك المكرمين والعروض المشاركة،  إلى جانب والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات الفكرية.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة ، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال ، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية لبلدية ظفار بسلطنة عمان .
وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

مازن الغرباوي اخبار الفن نجوم الفن

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