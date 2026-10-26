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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد مصطفى أبو شامة: هناك توقع كبير بأن يخسر ترامب في انتخابات التجديد النصفي

ترامب
ترامب
محمود محسن

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن هناك توقعات بخسارة الحزب الجمهوري الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو يتكرر كثيرًا في النظام السياسي الأمريكي، إذ يخسر حزب الرئيس عادةً جزءًا من قوته الانتخابية.

وأضاف أبو شامة، خلال لقاء في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على مع قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن خسارة الجمهوريين الأغلبية التي يتمتعون بها حاليًا قد تحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمرير قراراته والتعامل بحرية مع الملفات الداخلية والخارجية.

وأوضح أن استطلاعات الرأي قد تتوافق أحيانًا مع هذه التوقعات، لكنه حذر من الاعتماد عليها بصورة كبيرة، خاصة في الولايات المتحدة، مستشهدًا بتجارب انتخابية سابقة لم تعكس فيها نتائج الاستطلاعات الاتجاهات الفعلية للناخبين بدقة.

وأشار مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار إلى أن قياس الرأي العام الأمريكي يواجه تحديات تتعلق بمدى تمثيل العينات المستخدمة للناخبين، فضلًا عن التغير المستمر في توجهاتهم تبعًا للتطورات الاقتصادية.

الأوضاع الاقتصادية 

ولفت إلى أن الاقتصاد يمثل عاملًا رئيسيًا في تشكيل مزاج الناخب الأمريكي، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية في المرحلة الحالية تتأثر بتداعيات الحرب مع إيران.

محمد مصطفى أبو شامة الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي الرئيس الرئيس الأمريكي

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