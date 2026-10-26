قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو آخر وقت لصلاة العشاء؟.. الإفتاء توضح حكم تأخيرها إلى منتصف الليل
هونر تكتسح سوق أندرويد في 2026.. سلسلة Magic 9 تهزم جميع المنافسين
أنباء عن مقتل قيادي بارز بفيلق القدس الإيراني و4 خبراء عسكريين في غارة باليمن
‏ترامب: نكن كل الاحترام للشعب الليبي وتضحياته في القتال ضد داعش
دار الإفتاء: يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة
أنا قد أبوكي.. معجبة عمرو دياب: حبي للهضبة عفوي
جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك
باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي
ترامب يدعو الإسرائيليين للتصويت لنتنياهو في انتخابات الثلاثاء: علينا إنهاء المهمة معا
فينيسيوس جونيور يسخر من برشلونة بعد فوز ريال مدريد في الكلاسيكو
سعد الدين الهلالي: مولد السيد البدوي يستقطب 2 مليون زائر.. والخلاف الفقهي لا يبرر الصدام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ينظم ورشة فنية تعليمة للأطفال ..السبت

متحف الفن الإسلام بالقاهرة
متحف الفن الإسلام بالقاهرة
محمد الاسكندرانى

نظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ورشة فنية تعليمية للأطفال، تحت عنوان بذور من التراث تقام كل يوم سبت من الساعة 11 صباجاً حتى 1 ظهراً تستهدف الأطفال من سن 8 إلى 15 عامًا.
أوضحت إدارة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، أن يمكن للأطفال المشاركة في الورشة الفنية مع إحضارهم ورق مقوي وشفاف وأقلام باللونين الأسوج والبني، بالإضافة إلى ورق كانسون وألوان مائية.

ترجع فكرة إنشاء متحف للفنون الإسلامية في مصر إلى عهد الخديوي إسماعيل عام 1869، ضمن خططه لتحديث القاهرة وإثراء الحياة الثقافية فيها، لكن هذه الفكرة لم تتحقق إلا بعد عقد من الزمن، وتحديدا في عهد الخديوي توفيق عام 1880، حين أسندت مهمة جمع الآثار الإسلامية إلى "فرانتز باشا"، الذي قام بجمع العديد من التحف وعرضها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله؛ لتكون تلك الخطوة الأولى لإنشاء متحف متخصص للآثار الإسلامية.

وفي عام 1903.. افتتح المبنى الحالي للمتحف تحت مسمى "دار الآثار العربية"، بواجهة مستوحاة من العمارة المملوكية، لتكون لوحة فنية بحد ذاتها تعكس التقاليد المعمارية الإسلامية.. وفي عام 1951، تغير الاسم رسميا إلى "متحف الفن الإسلامي"، ليعبر عن طابعه الشامل الذي يضم مختلف الفنون الإسلامية عبر العصور.

يقع المتحف في ميدان باب الخلق بالقاهرة، بجوار مبنى دار الكتب القومية، مطلا على شارع بورسعيد، ويتميز بواجهة ثرية بالزخارف الإسلامية المستوحاة من العمارة المملوكية المصرية، ويضم مدخلين، أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية والآخر في الجنوبية الشرقية، إلى جانب طابقين رئيسيين؛ الأول مخصص لقاعات العرض ويضم نحو 4400 قطعة أثرية، بينما يحتوي الطابق الثاني على المخازن وقسم ترميم الآثار.


كما تحيط بالمتحف حديقة متحفية تضيف بعدا جماليا وتجربة مختلفة للزائر، إلى جانب مكتبة وقاعات تعليمية للأطفال، لتعزيز الدور التعليمي والثقافي للمتحف ويجعل زيارته تجربة معرفية متكاملة لجميع الأعمار.

متحف الفن الإسلامي متحف الفن الإسلامي بالقاهرة الفن الإسلامي الفن الإسلامي بالقاهرة متحف للفنون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

القومي للإعاقة: بروتوكول تعاون للكشف الطبي على 1000 محاربة سرطان

مصطفى رحيم خبير تكنولوجيا المعلومات والتسويق الرقمي

خبير تكنولوجي: القيمة الحقيقية لمنتدى مصر تحسين حياة المواطن ودعم مسيرة التنمية

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد