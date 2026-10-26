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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحفيين تعلن توزيع جوائز مسابقة البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» الخميس

مسابقة البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل»
مسابقة البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل»
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، عن توزيع جوائز الفائزين في مسابقة البرنامج التدريبي الأول «المياه وقصص النيل»، وذلك صباح الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر الجاري، بأحد فنادق القاهرة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

ونُظم البرنامج بالتعاون بين لجنتي الشئون العربية والخارجية، وتطوير المهنة والتدريب بنقابة

الصحفيين، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، في إطار جهود النقابة لتطوير مهارات الصحفيين ومواكبة التحولات المتسارعة في أدوات وأساليب العمل الصحفي.

البرنامج التدريبي استمر 6 أشهر

واستمر البرنامج التدريبي على مدار 6 أشهر، وتضمن مجموعة من التدريبات المتخصصة في صحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والصحافة الاستقصائية، وتنوعت مخرجات المشاركين في البرنامج بين تقارير صحفية، وأعمال في صحافة البيانات، ومنتجات مصورة، ومحتوى مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إنتاجات اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي البرنامج في إطار حرص نقابة الصحفيين على تعزيز قدرات الصحفيين المهنية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج محتوى صحفي مبتكر، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات التدريب والتطوير المهني.

الصحفيين لجنة الشئون العربية والخارجية توزيع جوائز الفائزين مسابقة البرنامج التدريبي المياه وقصص النيل أسبوع القاهرة للمياه

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