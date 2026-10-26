ترتيب الدوري التركي قبل مواجهة طرابزون سبور وريزة سبور اليوم

يترقب عشاق كرة القدم التركية مواجهة طرابزون سبور وتشايكور ريزة سبور، المقرر إقامتها اليوم الاثنين ، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله طرابزون سبور لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

ويضم طرابزون سبور بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الذي يطمح إلى الظهور بشكل مميز مع فريقه خلال المواجهة المرتقبة، التي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز موسم 2026-2027

آميد سبورتيف – 20 نقطة.

جالاتا سراي – 19 نقطة.

فنربخشة – 16 نقطة.

طرابزون سبور – 16 نقطة.

قاسم باشا – 16 نقطة.

بشكتاش – 15 نقطة.

كوجالي سبور – 15 نقطة.

إيرزوروم سبور – 14 نقطة.

تشوروم – 13 نقطة.

جوزتيبي – 12 نقطة.

ألانيا سبور – 12 نقطة.

إسطنبول باشاك شهير – 11 نقطة.

تشايكور ريزة سبور – 10 نقاط.

كونيا سبور – 8 نقاط.

غازي عنتاب – 8 نقاط.

جنتشلربيرليجي – 8 نقاط.

سامسون سبور – 4 نقاط.

أيوب سبور – 3 نقاط.

وتمنح المواجهات المقبلة أهمية كبيرة للأندية المتنافسة على المراكز الأولى، خاصة طرابزون سبور الذي يمتلك 16 نقطة وفقًا للبيانات المذكورة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريزة سبور لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.