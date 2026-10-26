الوعي الصحي وتأثيره على الفرد والمجتمع ندوة بالشباب والرياضة ببني سويف

تواصل مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، تحت إشراف هشام الجبالي وكيل الوزارة، ندوة توعوية بمركز شباب قرية باروط، التابع لإدارة شباب غرب، تحت عنوان «الوعي الصحي وتأثيره على الفرد والمجتمع» وبمشاركة فريق اليونسكو بديوان عام المحافظة، في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومعهد اليونسكو ووزارة الشباب والرياضة، وتفعيلًا للمبادرة القومية «أنا متعلم مدى الحياة»، بما يسهم في نشر الثقافة الصحية وتعزيز مفاهيم الوقاية والرعاية الصحية بين النشء والشباب.

وأوضح وكيل الوزارة أن الندوة تم تنفيذها تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، في إطار جهود الوزارة لتفعيل دور مراكز الشباب بوصفها منصات للتوعية والتثقيف، إلى جانب دورها في الأنشطة الرياضية والشبابية، بما يدعم بناء شخصية واعية قادرة على تبني أنماط حياة صحية وسليمة.

وجاء تنفيذ الندوة بإشراف وتنظيم ناصر رمضان، وكيل المديرية لقطاع الشباب، والدكتورة هند أحمد، منسق فريق اليونسكو بالمحافظة، والدكتور محمد طه حسن، والدكتور مصطفى أبو اليزيد، عضوي فريق اليونسكو بالمحافظة، والدكتور إرميا وديع صموئيل، منسق المبادرة بمديرية الشباب والرياضة، والأستاذ هشام عباس، مدير إدارة شباب غرب، فيما ألقت المحاضرة أسماء عبدالرحمن.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور المهمة، في مقدمتها المخاطر الصحية وسبل الوقاية من الأمراض الشائعة، وأهمية الفحوصات الدورية واتباع أنماط الحياة الصحية، إلى جانب أساسيات التغذية المتوازنة، ودور ممارسة الأنشطة البدنية والرياضة والاهتمام بالنظافة الشخصية في تعزيز المناعة والحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية. كما تضمنت تقديم معلومات وإرشادات صحية تسهم في رفع مستوى الوعي لدى المشاركين، وتمكينهم من التعامل بصورة صحيحة مع القضايا الصحية التي تمس الفرد والأسرة والمجتمع.

وشهدت الندوة تفاعلًا من أعضاء المركز ورواده، من خلال الأسئلة والاستفسارات والمناقشات التي أتاحت الفرصة لتوضيح المفاهيم الصحية الصحيحة وتصحيح المعلومات المغلوطة، بما يعزز الاستفادة من اللقاء ويؤكد أهمية استمرار الأنشطة التوعوية داخل مراكز الشباب.