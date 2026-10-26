جامعة قناة السويس تطلق «مهرجان أكتوبر العزة والكرامة» تحت شعار «معًا من أجل طلابنا»

تنظم جامعة قناة السويس «مهرجان أكتوبر العزة والكرامة» تحت شعار «معًا من أجل طلابنا»، في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة، وتنمية المواهب والقدرات الإبداعية والرياضية لدى الطلاب والطالبات، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية والعمل الجماعي، من خلال مجموعة من المسابقات الثقافية والرياضية التي تتيح للطلاب فرص المشاركة والتميز.

يُقام المهرجان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الأستاذ الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويتولى الإشراف التنفيذي على المهرجان الدكتور محمد مصطفى الباز، منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور أحمد كمال حسن، منسق عام الأنشطة الطلابية، فيما يشارك في الإدارة التنفيذية الأستاذ عبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبدالمجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية.

ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تجمع بين الجوانب الرياضية والثقافية، وتشمل مسابقات كرة القدم، والشطرنج، والكرة الطائرة، والشعر، وكرة السلة، وتنس الطاولة، بما يسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلاب والطالبات لإبراز مواهبهم، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الجامعية.

وتنطلق فعاليات المهرجان يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر، بافتتاح مسابقة الشطرنج في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالنادي الثقافي، وافتتاح مسابقة إلقاء الشعر للطلبة والطالبات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة اتحاد الطلاب، إلى جانب افتتاح مسابقة تنس الطاولة للطلبة والطالبات في تمام الساعة العاشرة صباحًا ببهو رعاية الشباب.

وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر، بافتتاح مسابقات خماسي كرة القدم للطلبة، ورباعيات الكرة الطائرة للطلبة والطالبات، وثلاثيات كرة السلة للطالبات، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بملاعب الجامعة الجديدة.

وتُستكمل مسابقات خماسي كرة القدم للطلبة، ورباعيات الكرة الطائرة للطلبة والطالبات، وثلاثيات كرة السلة للطالبات، وتنس الطاولة، يومي الخميس الموافق 29 أكتوبر، والأحد الموافق 1 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بملاعب الجامعة الجديدة.

وتُختتم جميع المسابقات الرياضية للمهرجان يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بملاعب الجامعة الجديدة، لتتوج بذلك سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى دعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف المواهب، وترسيخ قيم الانتماء والتعاون والمنافسة الشريفة بين طلاب جامعة قناة السويس.