طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأىنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بتحصيل أجرة أزيد من المقررة والتعدى على الركاب بالسب حال إعتراضهم على ذلك بالجيزة.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص – أتوبيس خاص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 31 أغسطس الماضى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الجيزة.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





