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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن تكليف خريجي الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي دفعة 2023

النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن ضرورة الالتزام بنسبة 60% في تكليف خريجي دفعة 2023 بكليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، بما يضمن حقوق الخريجين ويحقق العدالة في توزيع فرص التكليف وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

تحرك برلماني لمواجهة مخاوف خريجي المهن الطبية

وأكدت في طلب الإحاطة المقدم إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، أن ملف تكليف خريجي المهن الطبية دفعة 2023 يتطلب تحركًا عاجلًا وواضحًا من وزارة الصحة والسكان، في ظل حالة القلق التي يعيشها آلاف الخريجين وأسرهم، بعد سنوات من الدراسة والتدريب وانتظار الحصول على فرص عمل داخل المنظومة الصحية.

وأوضحت أن المطالبة بالالتزام بنسبة 60% تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع فرص التكليف، والاستفادة من الكوادر الطبية المؤهلة، بما يحقق التوازن بين تطلعات الخريجين واحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف المحافظات.

مطالب برلمانية بإعلان معايير التكليف والأعداد المستهدفة

وشددت هناء أنيس رزق الله على أهمية إعلان الأسس والمعايير التي تعتمد عليها وزارة الصحة في تحديد نسب التكليف لكل تخصص، مع توضيح الاحتياجات الفعلية من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي، وأسباب تحديد الأعداد المقرر تكليفها، ومدى إمكانية زيادتها بما يتناسب مع احتياجات القطاع الصحي.

وأشارت إلى أن بقاء أعداد من الخريجين دون فرص واضحة للتكليف يثير تساؤلات بشأن مستقبلهم المهني، ويستدعي دراسة البدائل المتاحة لضمان الاستفادة من مؤهلاتهم العلمية، والحفاظ على الاستثمارات التي تحملتها الدولة والأسر في إعداد هذه الكوادر الطبية.

6 مطالب عاجلة لضمان حقوق الخريجين وتحقيق العدالة

وطالبت النائبة وزارة الصحة والسكان بتوضيح الموقف التنفيذي لحركة تكليف دفعة 2023 بكليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وبيان الأساس الذي تستند إليه نسبة 60% المستهدفة للتكليف، إلى جانب الإعلان عن الأعداد الفعلية للخريجين بكل تخصص، والأعداد المقرر تكليفها، والمعايير المعتمدة لتحديد الاحتياجات.

ودعت إلى دراسة زيادة أعداد المكلفين وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظات، ووضع جدول زمني واضح للإجراءات المتبقية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع أماكن التكليف.

وطالبت بإتاحة آلية واضحة لتلقي التظلمات المقدمة من الخريجين ومراجعة القرارات المتعلقة بأوضاعهم، بما يسهم في معالجة المشكلات القائمة والوصول إلى حلول عملية تراعي حقوقهم المهنية.

هناء أنيس رزق الله: الحل العادل يدعم الخريجين ويعزز المنظومة الصحية

وأكدت أن الهدف من التحرك البرلماني هو الوصول إلى حل عملي وعادل يراعي حقوق خريجي المهن الطبية، ويعزز في الوقت نفسه قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وشددت على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية، للوصول إلى قرارات واضحة تستند إلى بيانات دقيقة واحتياجات واقعية، بما يحقق التوازن بين توفير فرص التكليف للكوادر المؤهلة وضمان استمرار كفاءة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

طلب إحاطة الدكتور وزير الصحة والسكان كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي حقوق الخريجين التكليف

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