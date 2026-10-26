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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جوتيريش: أقدر مصر قيادة وحكومة وشعبًا.. ونتطلع لتعميق التعاون مع القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أعرب أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، عن تقديره لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به القاهرة في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا تطلعه إلى تعميق التعاون بين مصر والأمم المتحدة.

إشادة بجهود مصر في حماية اللاجئين

وأعرب جوتيريش عن تقديره للجهود المصرية في حماية اللاجئين واستضافتهم، في ظل الأزمات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات إنسانية متزايدة.

ويعكس هذا التقدير أهمية التعاون الدولي في دعم الدول المستضيفة للاجئين، وتوفير الموارد اللازمة لمساعدتهم، وتقاسم المسؤوليات الإنسانية بصورة أكثر عدالة.

تعاون مصري أممي لمواجهة التحديات

وأكد السكرتير العام للأمم المتحدة تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الجهود المشتركة في مجالات السلام والاستقرار والعمل الإنساني.

وتتواصل الشراكة بين مصر والأمم المتحدة بشأن عدد من الملفات، من بينها القضية الفلسطينية وتسوية النزاعات ودعم التنمية المستدامة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف ومواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة حماية اللاجئين

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