القراءة والكتابة تحت المجهر.. مدير تعليم جنوب سيناء تتابع قياس مهارات تلاميذ مدرسة ابتدائية



تابعت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، إجراءات قياس مستوى في مهارات القراءة والكتابة بمدرسة المروة الابتدائية، وذلك خلال زيارة تفقدية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستويات الطلاب ومدى إتقانهم للمهارات الأساسية.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية للمدارس، والتأكد من انتظام العملية التعليمية، ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ.

وكانت في استقبال مدير المديرية أماني رضا، وكيلة مدرسة المروة الابتدائية، حيث تفقدت الفصول الدراسية، وتابعت انتظام العمل، والالتزام بتسجيل غياب التلاميذ، فضلًا عن متابعة إجراءات التقييمات التعليمية؛ للوقوف على مستويات الطلاب ورصد مدى تقدمهم الدراسي.

وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا أهمية قياس مستوى التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة، خاصة في الصفوف الدراسية الأولى، باعتباره أداة أساسية لتحديد مدى إتقانهم المهارات الأساسية، ورصد جوانب القوة والضعف لديهم، بما يساعد على وضع خطط علاجية مناسبة، وتقديم الدعم التعليمي اللازم للتلاميذ الذين يحتاجون إليه.

وأوضحت أن الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى التحصيل الدراسي، وتعزيز قدرة التلاميذ على التعلم، بما يضمن بناء قاعدة تعليمية قوية تساعدهم على مواصلة مسيرتهم الدراسية بنجاح.

