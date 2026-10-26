طاقة وإسكان النواب تبحثان اتفاقيات تمويل مشروع الصناعة الخضراء ومحطة مياه الجبل الأصفر

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الإثنين لنظر الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما تستمر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 260 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتي القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومنحة البنك لتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع.