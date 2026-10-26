التعليم العالي تعلن منح أبحاث ما بعد الدكتوراه في فرنسا 2027 بتمويل يصل إلى 2055 يورو شهريا

اعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن فتح باب التقدم للنداء الثالث عشر لبرنامج منح أبحاث ما بعد الدكتوراه لعام 2027، لإتاحة الفرصة للباحثين المصريين لإجراء أبحاث علمية متخصصة في فرنسا لمدة 6 أشهر، بما يدعم التعاون البحثي الدولي، ويعزز تبادل الخبرات العلمية، ويسهم في تطوير القدرات البحثية والابتكارية.

ويتيح البرنامج للمقبولين إجراء أبحاثهم في أحد المعامل بفرنسا، أو في مركز ابتكار مرتبط بأحد المعامل، بما يشمل التجمعات العلمية والتكنولوجية والأودية التكنولوجية، مع تقديم تمويل شهري يتراوح بين 1,850 و2,055 يورو، إلى جانب تغطية تكاليف تذاكر الطيران والمعيشة والتأمين.

ويشترط للتقدم أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يحمل الجنسية الفرنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه خلال السنوات العشر السابقة لموعد غلق باب التقديم، ومنتميًا إلى جامعة أو مؤسسة بحثية مصرية، وألا يتجاوز عمره 45 عامًا عند غلق باب التقديم، فضلًا عن إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية كتابةً وتحدثًا بما يتناسب مع متطلبات المشروع البحثي.

كما يشترط ألا يكون المتقدم مشاركًا في مشروع آخر جارٍ تمويله من الحكومة الفرنسية، وتُمنح الأولوية للمتقدمين الذين لم يسبق لهم الحصول على منحة سفر إلى فرنسا مقدمة من الحكومة المصرية.

وتشمل المجالات البحثية المتاحة الصحة والأبحاث الطبية للأغراض البحثية فقط، وعلوم الأرض والفضاء، والطاقة، والزراعة، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والرياضيات، والعلوم الهندسية، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا النانو، مع إعطاء الأولوية لمقترحات الأبحاث التطبيقية والابتكار في هذه المجالات.

وحددت الهيئة يوم 14 يناير 2027 آخر موعد للتقدم، ويمكن للباحثين الراغبين في الاستفادة من المنحة الاطلاع على الشروط التفصيلية والمستندات المطلوبة وإجراءات التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open