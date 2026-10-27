نادين خان: طبعًا أقدر أعمل فوازير.. أنا بعشقها

أعربت المخرجة نادين خان عن عشقها للفوازير، مؤكدة أنها قد تفكر في تقديمها، ومشيرة إلى محبتها لنجمتي الفوازير شريهان ونيللي، اللتين ترتبط بهما ذكرياتها مع هذا اللون الفني. كما تحدثت عن الجانب الموسيقي في حياة والدها المخرج الراحل محمد خان، موضحة أن ذكرياتها معه ترتبط بالموسيقى والأغاني أكثر من ارتباطها بالأفلام.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ والدها كان يحب الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال الوقت، وكان يستمع إلى أعمال متنوعة من بلدان مختلفة، ويحفظها، لافتة إلى أنه كان يستيقظ في السادسة صباحًا، وكانت هي تستيقظ على صوت أغاني مايكل جاكسون المرتفعة في المنزل.

وأوضحت نادين خان أن حب والدها للموسيقى كان جزءًا مهمًا من حياته اليومية، فلم تكن تخلو أجواء المنزل من الأغاني والموسيقى، بل كانت تعمل باستمرار، وهو ما ترك أثرًا واضحًا في ذكرياتها معه.

وأكدت أن ذكرياتها بوالدها ترتبط دائمًا بأغانٍ معينة، مشيرة إلى أن الموسيقى كانت حاضرة بقوة في تفاصيل حياتهما، وأنه كان منفتحًا على أنماط موسيقية مختلفة وثقافات متعددة، وهو ما جعل علاقته بالموسيقى جزءًا بارزًا من ذكرياتها الشخصية معه.