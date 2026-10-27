وزيرا خارجية سنغافورة وإندونيسيا يعلنان تشكيل قوة مشتركة للتحقيق مع الشركات المرتبطة بحرائق الغابات

أعلن وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالكريشان ونظيره الإندونيسي أرمانتا ناصر، اليوم /الثلاثاء/، عن تشكيل قوة عمل مشتركة للتحقيق مع الشركات المرتبطة بحرائق الغابات والأراضي المتسببة في ظاهرة الضباب الدخاني العابر للحدود.

وأكد وزير الخارجية الإندونيسي - في مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا على هامش زيارة وزير الخارجية السنغافوري - التزام بلاده بالتعاون مع سنغافورة وأطراف أخرى لتقديم المتورطين إلى العدالة، حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الإخبارية اليوم / الثلاثاء/.

وقال ناصر: "الدخان قادرا على عبور الحدود والأموال كذلك، ولهذا السبب يجب أن نتتبع أثر الأموال التي خلفتها هذه الشركات وراءها؛ فقد عرضت سنغافورة مشاركة البيانات المتعلقة بالشركات المرتبطة بالحرائق، ونحن نرحب بذلك باعتباره فرصة ثمينة".

وأضاف: "في هذا السياق، ناقشنا إنشاء قوة عمل مشتركة لتعزيز مسئولية قطاع الأعمال، بحيث تربط بين تبادل المعلومات والاستخبارات المالية وجمع الأدلة عبر الحدود، مع السعي قدر الإمكان نحو استرداد الأصول".

ومن جانبه، أبدى بالكريشنان موافقة سنغافورة التامة على تأسيس قوة العمل هذه، قائلا: "نحن في الواقع نوجه إنذارا واضحا لكافة الشركات بأن هذه القوة المشتركة ستضمن تنسيقا وثيقا للغاية في الإجراءات وتبادلا للمعلومات بين إندونيسيا وسنغافورة".

وأشار الوزير السنغافوري إلى أن السلطات تتوقع أن يكون "الأثر الرادع" لقوة العمل المشتركة، مؤكدا أن سنغافورة ستوظف "كل صلاحية قانونية وتنظيمية" متاحة لديها ضد الشركات المسئولة عن الضباب الدخاني.

