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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء: الإنذار الخاص بسوء الأحوال الجوية لا يزال قائما

محافظ جنوب سيناء: الإنذار الخاص بسوء الأحوال الجوية لا يزال قائما
محافظ جنوب سيناء: الإنذار الخاص بسوء الأحوال الجوية لا يزال قائما
أ ش أ

أكد محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال أن الإنذار الخاص بسوء الأحوال الجوية لا يزال قائمًا، مع توقعات بسقوط أمطار قد تؤدي إلى حدوث سيول، خاصة بمدينة سانت كاترين والمناطق الواقعة بين مدينتي دهب وطابا.
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اجتماعًا مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول بأبورديس، لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق خليج العقبة.
وأشار المحافظ إلى أنه وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، تبدأ فترة ذروة التقلبات الجوية اليوم من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وهو ما يستلزم استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والأجهزة التنفيذية، ومواصلة المتابعة الميدانية واللحظية طوال تلك الفترة.
وتناول الاجتماع متابعة آثار الأمطار وما نتج عنها من سيول خفيفة على طريق دهب سانت كاترين، خاصة بمنطقتي النواميس وسعال، حيث اطمأن المحافظ على الانتهاء من أعمال رفع الإطماءات والأحجار التي تراكمت على الطريق، وعودة سهولة الحركة المرورية وانتظامها، مع مواصلة المتابعة للتأكد من سلامة الطريق وعدم وجود معوقات تعوق حركة المواطنين، وعدم تسجيل خسائر أو تلفيات جراء السيول.
ووجّه المحافظ رؤساء المدن والجهات المعنية بالتأكد من إجراء أعمال التطهير الدوري والمستمر لمخرات السيول، وإزالة الأتربة والأحجار والعوائق التي قد تعترض مسارات المياه، مع المرور على السدود والبحيرات الصناعية ومراجعة كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، والتأكد من سلامة المنشآت الصناعية المخصصة للحماية من أخطار السيول.
كما وجّه بمراجعة جاهزية المعدات الثقيلة وسيارات شفط المياه وفرق الطوارئ، والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة للتدخل الفوري، وسرعة رفع أي إطماءات أو تجمعات للمياه على الطرق، مع تكثيف المرور على الطرق الدولية والرئيسية والفرعية، والتنسيق المستمر مع إدارات المرور لضمان سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.
وأكد المحافظ مواصلة التنسيق بين رؤساء المدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول وجميع الجهات المعنية، والإبلاغ الفوري عن أي مستجدات من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات، مع مواصلة المتابعة حتى انتهاء فترة الذروة في الثامنة مساءً واستقرار الأحوال الجوية، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية، وضمان سرعة التعامل مع أي تداعيات محتملة للأمطار والسيول بمختلف مدن المحافظة.

محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال سوء الأحوال الجوية سقوط أمطار حدوث سيول

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