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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عصام هلال: الرقابة الصارمة وتحفيز الإنتاج المحلي ضرورة لمواجهة الغلاء وحماية الأمن الغذائي

عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار، مشددًا على أن الإعلان عن أسعار استرشادية لا يكفي لضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وإنما يتطلب الأمر رقابة صارمة وتغليظ العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

وقال “ هلال”  إن الدولة بذلت جهودًا ملموسة في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها التوسع في برنامج «تكافل وكرامة»، وزيادة الأجور والمعاشات، إلى جانب اتخاذ قرارات اقتصادية أسهمت في القضاء على السوق الموازية للعملة وتوفير السيولة الدولارية بالموانئ.

وأشاد عضو الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة ستة أشهر، وعدم خفضه إلى ثلاثة أشهر، فضلًا عن التوسع في المشروع القومي للصوامع، مؤكدًا ضرورة تقدير هذه الجهود والبناء عليها لضمان استدامة الأمن الغذائي.

إعطاء الأولوية لزيادة الإنتاج المحلي

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحل الجذري لأزمة الأسعار يتطلب إعطاء الأولوية لزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تحفيز قطاعي الزراعة والصناعة وتوطين الإنتاج، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على توفير السلع الاستراتيجية.

كما دعا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والتوسع في تطبيق منظومة الدعم النقدي المستهدف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، والحد من تسربه إلى غير المستحقين، مؤكدًا أهمية تبني سياسات متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

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