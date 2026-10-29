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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل حلاوة السميد بالمهلبية

طريقة عمل حلاوة السميد بالمهلبية
طريقة عمل حلاوة السميد بالمهلبية
هاجر هانئ

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل حلاوة السميد بالمهلبية فهي من الحلويات غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ويمكنك إعدادها في المنزل.

مقادير حلاوة السميد بالمهلبية


● ١٢٥ جرام زبدة

● ٢ كوب سميد

● ١ كوب شربات ثقيل

للمهلبية
● ٣ كوب لبن
● ٢ ملعقة كبيرة سكر
● ٣ ملعقة كبيرة نشا
● ١ ملعقة كبيرة ماء ورد
للوجه
● شربات
● ورد
● سوداني حسب الرغبة
● كنافة محمرة


طريقة تحضير حلاوة السميد بالمهلبية


يحمر السميد في الزبدة
يضاف الشربات ويخلط جيدًا
يوضع الخليط في قالب مبطن بـ سترتش
يترك ليتماسك
يقلب في طبق التقديم
تخلط مقادير المهلبية
ترفع على النار مع استمرار التحريك
تترك لتبرد
توضع في قالب السميد
تدخل الثلاجة حتى تمام التماسك
تزين بالسوداني والورد والكنافة المحمرة
وتقدم باردة

حلاوة السميد بالمهلبية مقادير حلاوة السميد بالمهلبية طريقة تحضير حلاوة السميد بالمهلبية الشيف غادة التلي

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