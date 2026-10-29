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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

“معلومات الوزراء” يطلق العدد الأول من مجلة «آفاق الاستثمار»

افاق
افاق
كتب محمود مطاوع

 أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من مجلة "آفاق الاستثمار"، وهي مجلة متخصصة ربع سنوية تركز على استشراف مستقبل الاستثمار من خلال تقديم تحليل شامل لواقع الاقتصاد العالمي والمحلي، وتتناول واقع وتوقعات أبرز المؤشرات الاقتصادية الراهنة المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر في مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، كما تقدم عرضًا تفصيليًا لأبرز الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استعراض الجهود والحوافز المحلية الهادفة إلى تعزيز وتنشيط قطاع الاستثمار المحلي.

وأشار الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن إصدار مجلة متخصصة في الاستثمار يعد خطوة مهمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة، حيث توفر منصة شاملة للمستثمرين والمحللين الماليين للحصول على تحليلات دقيقة بشأن تطورات الأسواق والفرص الاستثمارية المستقبلية، ومن خلال تسليط الضوء على التوجهات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تساعد المجلة على توجيه القرارات الاستثمارية نحو القطاعات الأكثر نموًا.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، أن المجلة تسهم في تعزيز الوعي بالفرص المتاحة في الاقتصاد المحلي والدولي، مما يعزز قدرة المستثمرين على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة السوق، وبذلك تصبح أداة حيوية للمستثمرين من جميع المستويات لتوجيه استثماراتهم نحو الخيارات الأكثر فعالية وابتكارًا، وتحقيق نمو مستدام في محفظاتهم الاستثمارية، مؤكداً أن مجلة "آفاق الاستثمار" تسعى إلى أن تكون مرجعًا موثوقًا لكل من يتطلع إلى فهم أعمق لعالم الاستثمار، واستشراف الفرص والتحديات التي تسهم في رسم ملامح الاقتصادين العالمي والمحلي.

وأضاف أنه في ظل تسارع التحولات الاقتصادية وتنامي التأثيرات الجيوسياسية، بات من الضروري للمستثمر أن يمتلك رؤية شاملة للاتجاهات العالمية والمحلية التي تعيد تشكيل أسواق المال والأعمال، ومن هذا المنطلق، تقدم "آفاق الاستثمار" تحليلات دقيقة تستند إلى أسس علمية ومنهجية رصينة، بهدف تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة تعزز نمو محافظهم الاستثمارية على نحو مستدام.

وتسلط المجلة في عددها الأول الضوء على أبرز التوجهات الاقتصادية المؤثرة في المشهد العالمي، وتستعرض الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة، مع تركيز خاص على الاقتصاد المصري الذي يواصل إتاحة فرص استثمارية متميزة رغم التحديات العالمية المتصاعدة.

كما يتناول العدد التوقعات المستقبلية للمؤشرات المحلية ذات التأثير المباشر في بيئة الاستثمار، مع تحليل سبل استفادة المستثمرين من التحولات الكبرى في المشهد الاقتصادي، بالإضافة إلى عرضًا لمجموعة من المقالات المتخصصة التي تقدم رؤى معمقة وأدوات استراتيجية للمستثمرين، مما يساعد الفاعلين في قطاع الاستثمار على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في ظل بيئة السوق المتقلبة.

لتحميل عدد المجلة يمكن الضغط على هذا الرابط:

https://idsc.gov.eg/Publication/details/12542

آفاق الاستثمار القطاعات الواعدة بالاقتصاد معلومات الوزراء مجلس الوزراء

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