الاتحاد الأفريقي: موارد القارة الزراعية والصناعية تفتح آفاقًا لإنشاء سلاسل القيمة المضافة

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي أن الموارد الزراعية والصناعية التي تمتلكها القارة الأفريقية تتيح فرصًا واسعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية، مشددًا على أهمية توجيه الجهود نحو إنشاء سلاسل القيمة المضافة والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل الدول الأفريقية.

وأوضح أن القارة لا تسعى إلى الاكتفاء باستيراد احتياجاتها، بل تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير إمكاناتها الاقتصادية، بما يدعم التصنيع والاستفادة من الموارد المحلية، ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توفر فرصًا واعدة أمام الدول الأفريقية لتوسيع أنشطتها الاقتصادية، وتعزيز التعاون التجاري والصناعي، والعمل على إنشاء سلاسل قيمة تسهم في زيادة الاستفادة من الموارد المتاحة داخل القارة.

وشدد رئيس الاتحاد الأفريقي على أهمية توحيد الجهود بين الدول الأفريقية لاستغلال هذه الفرص، وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يدعم مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.