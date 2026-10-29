رئيس الكونغو: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا دون السلام

أكد رئيس الكونغو أن تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا يرتبط بترسيخ السلام والاستقرار، مشيرًا إلى أن القارة تمتلك موارد اقتصادية هائلة وقدرات يمكن الاستفادة منها لدعم التنمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح رئيس الكونغو، خلال كلمته، أن الشراكة مع روسيا يمكن أن تسهم في دعم الدول الأفريقية من خلال الاستثمارات وزيادة حجم الواردات، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية في القارة.

أفريقيا تحتاج إلى تنمية مواردها الاقتصادية

وشدد على أن أفريقيا لا ينبغي أن تظل قارة تُستخرج منها الموارد فقط، بل يجب أن تتحول إلى قارة قادرة على تحقيق التنمية والاستفادة من ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية، بما يدعم قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلها ومواجهة التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تمثل أحد التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون وتكثيف الجهود للتعامل مع تداعياتها.

الحوار لمواجهة الأزمات والتحديات

وأكد رئيس الكونغو تمسك بلاده بالحوار في التعامل مع الأزمات، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى أن تداعيات الأزمة الليبية تؤثر في الأوضاع الإقليمية.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية وشركائها.