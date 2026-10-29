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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضًا

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضًا
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضًا
أ ش أ

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم الخميس، منخفضا 63.17 نقطة، بما يعادل 0.69 في المئة، ليصل إلى مستوى 9151.18 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 163 مليونا و515 ألفا و761 سهما، بقيمة 440 مليونا و320 ألفا و90.241 ريال، عبر تنفيذ 31268 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 556 مليارا و34 مليونا و987 ألفا و10.118 ريال، مقارنة بـ 559 مليارا و849 مليونا و145 ألفا و961.330 ريال، في الجلسة السابقة.

مؤشر بورصة قطر رسملة السوق صفقة في جميع القطاعات

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