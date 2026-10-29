إصابة 9 أشخاص في إنقلاب ميكروباص بأسيوط

أصيب 9 أشخاص، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أسيوط - ديروط، أمام قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي أسيوط - ديروط، أمام قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.