السفير تميم خلاف يبحث مع وزير العمل اللبناني أوضاع العمالة المصرية وسبل تذليل الصعوبات

بحث سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان السفير تميم خلاف، مع وزير العمل اللبناني محمد حيدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال العمالي، وأوضاع العمالة المصرية في لبنان ودورها في دعم عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب إسهاماتها في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وأكد السفير خلاف، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس، اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتميزة بين مصر ولبنان، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التطوير في آفاق التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات اللبنانية المعنية، بما يسهم في تذليل أي صعوبات تواجه الرعايا المصريين في لبنان.

وشدد خلاف على أهمية دعم حصول المواطنين المصريين على التيسيرات الممكنة في هذا الإطار، بما قد يشمل توسيع الفئات المستفيدة من مبادرات التسوية، بما يساعد على معالجة الصعوبات التي تواجههم وتعزيز أوضاعهم في لبنان.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة التعاون الوثيق خلال الفترة المقبلة في المجال العمالي، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين المصري واللبناني الشقيقين.