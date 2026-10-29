الأمن العام اللبناني يضبط متفجرات من نوع C4 وأسلحة وذخائر في مداهمات بطرابلس

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ضبط كميات من المتفجرات، بينها مادة «C4» والصواعق المستخدمة في تصنيع العبوات، إلى جانب كميات كبيرة من الأسلحة الحربية والذخائر والقنابل، خلال سلسلة مداهمات نفذتها في مدينة طرابلس، بإشراف القضاء المختص.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن المضبوطات عُثر عليها داخل منزل مواطن لبنانى في منطقة باب الرمل، مشيرة إلى ضبط طائرة مسيّرة من نوع «درون» لدى اللبناني الموقوف ، خلال مداهمة منزله في المنطقة نفسها.

وأضافت أنه جرى توقيف مواطن لبناني في محلة باب الرمل، لارتباطه بالموقوفين المذكورين، لافتة إلى أنه تم ضبط المضبوطات والتحفّظ عليها بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تتواصل التحقيقات بإشرافه لكشف جميع ملابسات القضية وتوقيف باقي المتورطين.

وأكدت المديرية العامة للأمن العام استمرارها في تنفيذ عملياتها الأمنية الاستباقية، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم وصونًا للاستقرار.