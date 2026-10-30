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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب حازم الجندي يدلي بصوته في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد.. صور

النائب حازم الجندي
النائب حازم الجندي
معتز الخصوصي

أدلى النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بصوته في انتخابات الهيئة العليا للحزب، وسط أجواء سادها الود والاحترام بين أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا على المشاركة منذ الساعات الأولى.


وقال الجندي في بيان له عقب الإدلاء بصوته: حزب الوفد يشهد اليوم عرسا ديمقراطياً حقيقياً، يؤكد من جديد أن هذا الكيان العريق قادر دائما على ممارسة الديمقراطية بأرقى صورها، وما نراه من إقبال ومشاركة واسعة من أبناء الوفد هو رسالة واضحة بأن الحزب حي بأعضائه، وأن صوت كل وفدي له قيمته وتأثيره في رسم مستقبل بيت الأمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ قائلًا: الوفد يقدم اليوم درساً جديداً من دروس الوطنية والحرية في التعبير عن الرأي، فهو المدرسة التي تعلمنا فيها أن الاختلاف لا يفسد للود قضية نختلف في وجهات النظر، ونتنافس على خدمة الحزب والوطن، لكننا نظل في النهاية أسرة واحدة تجمعها المبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون.

وأكد الجندي أن احترام الرأي الآخر والاختلاف بود وتقدير هو أهم ما يميز حزب الوفد على مدار تاريخه الطويل، وهو ما يجعله نموذجا يحتذى به في الحياة الحزبية المصرية وأيا كانت نتيجة الانتخابات، فالفائز الحقيقي هو "بيت الأمة"، ونحن جميعا جنود في خدمة هذا الكيان الوطني الكبير.

النائب حازم الجندي الوفد البرلمان انتخابات الوفد

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