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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طارق السيد رئيسًا للنادي الأولمبي بعد حسم الانتخابات بالإسكندرية

رئيس نادي الأولمبي الجديد
رئيس نادي الأولمبي الجديد
أحمد بسيوني

حسم طارق السيد انتخابات رئاسة النادي الأولمبي بالإسكندرية، بعد حصوله على 5890 صوتًا، وفق النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، وسط منافسة بين 47 مرشحًا على 12 مقعدًا بمجلس الإدارة.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد الرفاعي، نائب رئيس الهيئة، وعضوية المستشار محمد مكرم وحمزة فؤاد، أن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت بلغ 37 ألفًا و556 عضوًا، موزعين على 45 لجنة انتخابية.

وأظهرت النتائج حصول طارق السيد على 5890 صوتًا، مقابل 488 صوتًا لأحمد عبد العظيم، و3 آلاف صوت لماجدة الهلباوي، و1500 صوت لمحمود شتا، ليحسم طارق السيد مقعد رئيس مجلس الإدارة.

وفي سباق نائب رئيس مجلس الإدارة، حصل أحمد أبو زهرة على 6680 صوتًا، بينما حصل وائل إيريرا على 4004 أصوات، وهشام حمدي على 804 أصوات.

وفي منافسات أمانة الصندوق، فاز خالد الشيخ بالمقعد، بعدما حصل على 6832 صوتًا.

أما في انتخابات العضوية فوق السن، فجاءت الأصوات كالتالي: أحمد مختار 6077 صوتًا، وأميرة قاسم 6425 صوتًا، وأميرة مصطفى بحر 5431 صوتًا، وإيهاب الكأس 6430 صوتًا، وعلاء عبد الشافي 4560 صوتًا.

وفي عضوية الشباب، حصلت أوركيد أشرف على 5063 صوتًا، وعمر ناجي على 5082 صوتًا، وهادي محمد على 4793 صوتًا.

وأكد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن النادي الأوليمبي كان أول نادٍ بالمحافظة يطبق التصويت الإلكتروني في الانتخابات، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية في تأمين العملية الانتخابية، وتعاون رجال وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة القضائية لتيسير أداء مهامها.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية شهدت مشاركة 11 ألفًا و439 عضوًا، وفق الأرقام المعلنة، مع وجود اختلاف في إجمالي الأصوات الصحيحة والباطلة الواردة بالبيان، بما يستلزم مراجعة الأرقام النهائية بمحضر اللجنة.

نادى الأوليمبي انتخابات طارق السيد

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