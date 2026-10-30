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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحاضر للمخالفين

الحملات الرقابية على الأسواق
الحملات الرقابية على الأسواق
أ ش أ

وجّه محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وشنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، حملات رقابية موسعة أسفرت عن ضبط طن من التوابل مشتبه في صلاحيتها، لوجود تغير في خواصها وعدم وجود بيانات، و4 آلاف برطمان كاسترد مجهول المصدر ومشتبه في صلاحيته، إلى جانب رصد نقص في اشتراطات التخزين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحضر إلى النيابة العامة.

وأكدت المهندسة حنان عامر استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية لمتابعة تداول المنتجات والتأكد من الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبمتابعة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة.

وعلي صعيد متصل  وجّه محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية المدعمة، والتعامل الجاد مع شكاوى المواطنين بشأن جودة الخبز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية ونظافة أدوات العجين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة التي استهدفت مخابز بندر بسيون وقرية نجريج بمركز بسيون عن تحرير 13 محضرًا، شملت مخالفات نقص وزن الخبز، والتوقف عن الإنتاج، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات التموينية بإدارات قطور ومركز المحلة الكبرى وكفر الزيات والسنطة عن تحرير 39 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، والتوقف عن الإنتاج، وتجميع الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون الصرف، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 52 محضرًا.

محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي الحملات الرقابية

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