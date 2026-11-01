في إطار ريادة الرئيس السيسي.. مصر تحتفي بشهر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية

تحتفي مصر الشهر الجاري - في إطار ريادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الإفريقي - بشهر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، تحت شعار "عشرون عاماً على بناء واستدامة السلام: من السياسة إلى التنفيذ".

يأتي شهر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد سياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وتأكيداً على دور مصر الرائد في دعم جهود بناء السلام وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

ونشرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم / الأحد / "إنفوجراف" بمناسبة انطلاق النسخة السادسة لشهر الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات لعام 2026 تحت عنوان "عشرون عاماً على بناء واستدامة السلام: من السياسة إلى التنفيذ".

وذكرت الوزارة - في الانفوجراف - أن الفعاليات بدأت بصدور بيان عن السيد رئيس الجمهورية بصفة سيادته رائد الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وبيان عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم بهذه المناسبة تنظيم عدد من الفعاليات في القاهرة وأسوان ومقر الاتحاد الإفريقي.

وتتضمن الفعاليات، التي سينظمها مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات بالقاهرة، الإعلان عن اعتماد الخطة الاستراتيجية للمركز للأعوام 2026-2028، جلسة نقاشية حول دور الشباب القيادي في عمليات إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وجلسة محاكاة لطلاب إحدى المدارس المصرية لمناقشة سياسة إعادة الإعمار بالإضافة إلى اجتماع للسفراء الأفارقة المعتمدين لدى القاهرة للترويج لسياسة وبرامج إعادة الإعمار.

وفي أسوان، ينظم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي فعالية رفيعة المستوى على هامش النسخة السادسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين يومي 21-22 نوفمبر الجاري حول سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات وأولويات بناء السلام.

أما الفعاليات التي ستجري بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي، فتتضمن عقد الاجتماع السنوي لمجلس السلم والأمن حول إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وإطلاق النسخة السنوية من مجلة الاتحاد الإفريقي حول إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى منتدى قاري حول الاحتفال بمرو 20 عاماً على اعتماد سياسة إعادة الإعمار، وإقامة معرض للصور التي تستعرض أنشطة إعادة الإعمار على مدار 20 عاماً، وذلك على مدار شهر نوفمبر.