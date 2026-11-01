قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
وزير التعليم : نسب الحضور في المدارس بلغت 91.6%
بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي
قانون المحال العامة يضع 9 خطوط حمراء أمام أصحاب المقاهي والمطاعم
نائبة تفتح ملف نزيف الطرق.. سؤال برلماني للحكومة عن ضحايا حوادث 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تدعو لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة عبر عملية شفافة ومحايدة

إندونيسيا تدعو لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة عبر عملية شفافة ومحايدة
إندونيسيا تدعو لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة عبر عملية شفافة ومحايدة
أ ش أ

دعت إندونيسيا إلى ضمان إجراء عملية موثوقة وشفافة ومحايدة لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بما يضمن تولي قيادة قادرة على تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان، أن جاكرتا تتابع عن كثب عملية اختيار الأمين العام الجديد، لا سيما بعد انتهاء الجولة السابعة من التصويت غير الرسمي داخل مجلس الأمن الدولي، التي جرت في 30 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن اختيار الأمين العام يأتي في مرحلة بالغة الأهمية للأمم المتحدة والعالم، مشددة على ضرورة أن تتولى المنصب قيادة قادرة على توحيد الدول، وتعزيز احترام القانون الدولي، ودفع جهود إصلاح المنظمة الدولية.

كما أعربت إندونيسيا عن تطلعها إلى أن تسهم القيادة الجديدة في تعزيز صوت الدول النامية وتحقيق نتائج ملموسة لجميع الدول الأعضاء.

عملية موثوقة اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة التوترات الدولية المتصاعدة وزارة الخارجية الإندونيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

منشأة للرعاية الأولية

«الصحة» تجدد اعتماد 24 منشأة للرعاية الأولية خارج محافظات التأمين الصحي الشامل

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 13بمركز سقارة

نيافة الأنبا ميخائيل

الأنبا ميخائيل يرسم شمامسة جدد لكنيسة "الملاك ميخائيل" بحلوان

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد