إندونيسيا تدعو لاختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة عبر عملية شفافة ومحايدة

دعت إندونيسيا إلى ضمان إجراء عملية موثوقة وشفافة ومحايدة لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بما يضمن تولي قيادة قادرة على تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.

وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان، أن جاكرتا تتابع عن كثب عملية اختيار الأمين العام الجديد، لا سيما بعد انتهاء الجولة السابعة من التصويت غير الرسمي داخل مجلس الأمن الدولي، التي جرت في 30 أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن اختيار الأمين العام يأتي في مرحلة بالغة الأهمية للأمم المتحدة والعالم، مشددة على ضرورة أن تتولى المنصب قيادة قادرة على توحيد الدول، وتعزيز احترام القانون الدولي، ودفع جهود إصلاح المنظمة الدولية.

كما أعربت إندونيسيا عن تطلعها إلى أن تسهم القيادة الجديدة في تعزيز صوت الدول النامية وتحقيق نتائج ملموسة لجميع الدول الأعضاء.