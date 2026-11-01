(أوتشا): توثيق 397 هجوما للمستوطنين على الفلسطينيين خلال أكتوبر الماضي

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) توثيق 397 هجوما للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر أكتوبر الماضي، في حصيلة قياسية لم يسبق تسجيلها خلال شهر واحد منذ بدء رصد هذه الاعتداءات في عام 2006.

وذكر المكتب الأممي - في تقرير صادر اليوم /الأحد/، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الإحصائية المذكورة لم تشمل الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر الماضي، موضحا أن 62 هجوما وقعوا خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 أكتوبر، فيما استهدف المستوطنون 49 تجمعا فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية، من بينها 38 هجوما ارتبطوا بموسم قطف الزيتون.

كما وثق التقرير إصابة 57 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، خلال الأسبوع ذاته، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، مبينا أن 23 فلسطينيا أصيبوا باعتداءات المستوطنين، فيما أصيب 34 آخرون برصاص واعتداءات قوات الاحتلال.