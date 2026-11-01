قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مالايقل عن 6 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم / الأحد / ، مالايقل عن 6 فلسطينين من مدن الضفة الغربية .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم، أربعة مواطنين من بلدة بورين جنوب نابلس، كما اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وداهمت منازل، وسط انتشار واسع في المنطقة.

وأضافت "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من مخيم قلنديا شمال القدس، عقب دهم منزل ذويه، وتفتيشه، بالإضافة لاعتقال راعي أغنام في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وفي السياق، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على امرأة ونجلها في منطقة القنيطرة غرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس، بعد الاستيلاء على هاتفها، قبل أن تعتدي عليها بالضرب على رأسها.

كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، فيما اعتدى مستوطنون على مزارعين أثناء قطف الزيتون في قرية مراح رباح جنوب المحافظة.