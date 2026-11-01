استشهاد 8 فلسطينيين و إصابة آخرين إثر قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة

استشهد 8 فلسطينين وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/ في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت الصحة الفلسطينية -في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- باستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال منطقة مواصي خان يونس.

و أشارت إلى استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة عدد آخر بجروح بينهم حالات وصفت بالحرجة، جراء قصف الاحتلال تجمعا للفلسطينيين في شارع الثورة غرب مدينة غزة.

وأضافت أن عدد من المدنيين بينهم سيدة أصيبوا بجروح خطيرة، جراء استهداف نيران آليات الاحتلال مخيم "حلاوة" بجباليا البلد شمال القطاع.