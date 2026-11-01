قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
وزير التعليم : نسب الحضور في المدارس بلغت 91.6%
بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي
قانون المحال العامة يضع 9 خطوط حمراء أمام أصحاب المقاهي والمطاعم
نائبة تفتح ملف نزيف الطرق.. سؤال برلماني للحكومة عن ضحايا حوادث 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 8 فلسطينيين و إصابة آخرين إثر قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة

استشهاد 8 فلسطينيين و إصابة آخرين إثر قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة
استشهاد 8 فلسطينيين و إصابة آخرين إثر قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة
أ ش أ

استشهد 8 فلسطينين وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/ في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت الصحة الفلسطينية -في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- باستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيّرة للاحتلال منطقة مواصي خان يونس.
و أشارت إلى استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل، وإصابة عدد آخر بجروح بينهم حالات وصفت بالحرجة، جراء قصف الاحتلال تجمعا للفلسطينيين في شارع الثورة غرب مدينة غزة.
وأضافت أن عدد من المدنيين بينهم سيدة أصيبوا بجروح خطيرة، جراء استهداف نيران آليات الاحتلال مخيم "حلاوة" بجباليا البلد شمال القطاع.

استشهد 8 فلسطينين قطاع غزة قصف إسرائيلي قصف طائرة مسيّرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أسعار الأدوية في مصر.. هل تشهد زيادة جديدة قبل نهاية 2026؟

أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يفتح ملفات الأمن القومي العربي.. الجامعة العربية والقوة المشتركة وتحديات الإقليم في مواجهة الأزمات

صورة ارشيفية

دخل مستدام.. برنامج جديد لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد