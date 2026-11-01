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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب بالشيوخ: الاحتفاء بالمتميزين في الميادين العامة يعزز قيمة العلم والابتكار ويحفز الأجيال الجديدة على التميز

النائب نور الدين مصطفى
النائب نور الدين مصطفى
حسن رضوان

أكد النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات منتدى 2026 تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في العقول والطاقات الشابة، باعتبارها أحد أهم مقومات بناء الدولة وتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالنشء والمبتكرين والنوابغ يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر.

وأوضح مصطفى أن التوسع في برامج إعداد النشء وتفعيل منصة «شباب مصر»، بالتوازي مع دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، يفتح مسارات جديدة أمام الشباب للمشاركة في صياغة المستقبل، وتنمية قدراتهم، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات القيادة والتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.

الاحتفاء بالنوابغ يعيد الاعتبار لقيمة العلم والابتكار

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس بشأن إبراز النماذج المتميزة من النوابغ والعباقرة والتعريف بإنجازاتهم في الشوارع والميادين العامة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد التكريم المعنوي، لتقدم رسالة مجتمعية مهمة تعيد للعمل الفكري والابتكاري مكانته، وتجعل من التفوق العلمي والتميز نماذج ملهمة أمام الأجيال الجديدة.

وأضاف أن برنامج «دولة الابتكار» وما يتضمنه من دعم مالي وبحثي يمثل فرصة مهمة لاحتضان الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات وأفكار قابلة للتطبيق، بما يعزز ثقافة الإبداع والبحث العلمي.

الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة لتمكين ذوي الهمم

وأشار النائب نور الدين مصطفى إلى أن التوجيهات الرئاسية اتسمت بالشمولية، من خلال الاهتمام بدمج الأشخاص الصم وضعاف السمع عبر بناء منظومة وطنية مستدامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتيسير التواصل والحصول على الخدمات، إلى جانب توفير برامج التأهيل المهني وفرص العمل المناسبة، وإتاحة خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

وأكد أن هذه الخطوات تعكس أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في إزالة الحواجز أمام ذوي الهمم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وترسيخ مفهوم الاستثمار في جميع الطاقات البشرية دون استثناء.

ميار عثمان نموذج ملهم للاستثمار في العقول

ولفت مصطفى إلى أن تكريم النماذج المتميزة، ومن بينها الطالبة ميار عثمان الفائزة بجائزة تحدي القراءة العربي 2026، يحمل رسالة تقدير لكل صاحب موهبة وإنجاز، ويؤكد أن الاهتمام بالعلم والمعرفة والوعي يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على مساندة المجلس لكل الجهود والتشريعات التي تدعم تمكين الشباب ورعاية الموهوبين والمبتكرين، مشددًا على أن بناء جيل قادر على الابتكار والمشاركة الفاعلة في التنمية يتطلب استمرار توفير بيئة حاضنة للأفكار والكفاءات، وتحويل التوجيهات إلى برامج ونتائج ملموسة.

نور الدين مصطفى شباب مصر الأكاديمية الوطنية للتدريب الرئيس عبد الفتاح السيسي

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