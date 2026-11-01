مشيدًا بتوجيهات الرئيس السيسي.. نائب: الاستثمار في عقول الشباب رهان مصر الرابح

أكد النائب سعيد جمال، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار متابعة مخرجات "منتدى مصر 2026"، وخاصة إطلاق برنامج "دولة الابتكار" وتخصيص محفظة تمويلية واستثمارية متكاملة لدمج البحث العلمي بالصناعة، تعكس إرادة سياسية جادة لتمكين الشباب والنابغين وتحويل أفكارهم إلى منتج وطني حقيقي ومشروعات إنتاجية واقعية.

وأوضح سعيد جمال أن اعتماد المخطط السنوي لمتابعة القضايا الجماهيرية ونشر خطة زمنية واضحة للأداء الحكومي عبر موقع المنتدى، يمثل خطوة هامة في ترسيخ الشفافية والرقابة الفاعلة، مشيدا بالتوجيه الرئاسي الخاص بالاهتمام بالنشء والعباقرة، فضلاً عن التوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي ودمج الأشخاص الصم وضعاف السمع وتوفير فرص التأهيل المهني لهم.



توطين التكنولوجيا وإحلال الواردات

وأكد النائب أن مبادرة «دولة الابتكار» بتمويلها المستهدف (500 مليون جنيه) تمثل فرصة ذهبية لربط الجامعات والمراكز البحثية باحتياجات المصانع المصرية، وتوجيه الابتكارات الشابة نحو حل التحديات الصناعية الحقيقية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

دعم المرأة والشباب في مجالات المستقبل

كما شدد على أهمية التوسع في دعم المشروعات التكنولوجية الناشئة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، مشيرا إلى ضرورة تمكين الفتيات والباحثات النابغات ومنحهن الفرص الكاملة للريادة والتميز.

وقال إن المقوم الحقيقي لنجاح «دولة الابتكار» لا يقاس فقط بحجم المحفظة التمويلية المقدرة بـ 500 مليون جنيه، بل بمدى القدرة على بناء بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تُفكك البيروقراطية أمام تأسيس الشركات الناشئة بالجامعات، مُشددا على أن توجيه عقول الباحثين لنقاط الفجوة التكنولوجية في المصانع المصرية هو الضامن الوحيد لتحويل الابتكار من مجرد بحوث أكاديمية إلى منتج وطني يُعزز التصنيع المحلي ويُقلل الفاتورة الاستيرادية للدولة.

وأوضح أن الأفكار المبتكرة أصبحت في العصر الحديث هي "النفط الجديد" والمحرك الأساسي لقوة الدول، مشيرا إلى أن ثروة مصر الحقيقية تكمن في عقول أبنائها النوابغ والشباب، وهذه الخطوات تضع الأفكار في نصابها الصحيح كأصول استثمارية قادرة على صناعة أسواق جديدة وتوفير فرص عمل غير تقليدية، شريطة أن تجد هذه الأفكار البيئة الحاضنة والتمويل الجريء الذي ينقلها من مجرد "مخططات على ورق" إلى شركات تكنولوجية عملاقة تقود الاقتصاد الوطني نحو المستقبل.

الرقابة والمتابعة البرلمانية

وفي هذا الصدد أعلن النائب أنه سيتقدم بمقترحات ومتابعات برلمانية لضمان وصول الدعم والتمويل للمبتكرين في مختلف الجامعات والمحافظات، وتذليل أي عوائق تشريعية أو إدارية أمام تأسيس الشركات التكنولوجية الناشئة للشباب.

كما أكد أن تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية هو السبيل الأمثل لترجمة هذه التوجيهات الرئاسية إلى ثمار تنموية يشعر بها المواطن المصري على أرض الواقع.