محمد شلبي: اهتمام الرئيس السيسي بالنشء والشباب يؤسس لجيل قادر على قيادة المستقبل

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة مخرجات منتدى 2026 تعكس توجهًا واضحًا نحو الانتقال من مرحلة طرح الرؤى والأفكار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح أن اهتمام الرئيس بالنشء والشباب يعكس أهمية الاستثمار في العقول والطاقات البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى إلى التقدم، مؤكدًا أن تمكين الشباب لا يقتصر على إتاحة الفرص أمامهم، بل يمتد إلى الاستماع لأفكارهم، وتعزيز مشاركتهم في صناعة القرار، وتأهيلهم لمتطلبات المستقبل.

وأضاف أن التواصل المباشر مع النماذج الشابة والمواهب الواعدة يمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف القدرات المصرية وتنميتها، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تفرض ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والاهتمام بالابتكار واكتساب المهارات الحديثة، مشيرًا إلى أن الشباب المصري يمتلك طاقات واعدة تحتاج إلى بيئة داعمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات وإنجازات حقيقية.

وأشار أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة إلى أن توجيهات الرئيس بشأن دعم الأشخاص الصم وضعاف السمع تعكس اهتمامًا بتعزيز مفهوم التنمية الشاملة القائم على تكافؤ الفرص وضمان مشاركة جميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تيسير التواصل وتوفير التأهيل المهني وفتح آفاق جديدة للعمل يمثل توجهًا مهمًا لتعزيز دمجهم مجتمعيًا والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطط تنفيذية واضحة وبرامج محددة وآليات متابعة تضمن قياس معدلات الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن بناء الإنسان المصري وتأهيل الأجيال الجديدة وتمكينها اقتصاديًا ومجتمعيًا يجب أن يظل في مقدمة أولويات التنمية.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل الجمهورية الجديدة يرتبط بالاستثمار في الإنسان وإعداد جيل واعٍ ومؤهل ومبتكر، يمتلك أدوات العلم والتكنولوجيا، وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء الوطن وصناعة مستقبله.