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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدافع توتنهام: نمتلك الكثير من العروض القوية لتقديمها في الفترة المقبلة

توتنهام
توتنهام
مجدي سلامة

أكد يان بول فان هيك أن توتنهام يمتلك إمكانات كبيرة يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تحقيق الفريق انتصاره الثالث تواليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على كريستال بالاس بهدفين دون رد، في مباراة أكملها الأخير بعشرة لاعبين.

وعانى توتنهام من تذبذب النتائج وغياب الاستمرارية خلال المواسم الأخيرة، إلا أن الفريق بدأ يستعيد توازنه مؤخرًا، بعدما قدم سلسلة من العروض القوية، كان آخرها الفوز على كريستال بالاس، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب المسابقة.

وفرض توتنهام أفضليته على مجريات اللقاء، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف منافسه منذ الدقيقة 13، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جان فيليب، عقب الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR)، بسبب تدخله العنيف من الخلف على ميكي فان دي فين باستخدام حذائه.

وتولى كل من آرتشي جراي وفان هيك مهمة تسجيل هدفي اللقاء، ليقودا توتنهام إلى حصد النقاط الثلاث. وشهدت المباراة تفوقًا هجوميًا واضحًا لأصحاب الأرض، الذين سددوا 34 كرة على المرمى، وهو أكبر عدد من التسديدات يسجله الفريق في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ مواجهته أمام سوانزي سيتي في فبراير 2016، والتي شهدت العدد نفسه من التسديدات.

ويُعد هذا الانتصار الثالث على التوالي لتوتنهام في الدوري، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الفريق هذا الإنجاز منذ فبراير 2025. كما أن عدد انتصاراته الثلاثة خلال هذه السلسلة يعادل إجمالي ما حققه في مبارياته الـ26 السابقة، والتي شهدت 10 تعادلات و13 هزيمة.

وأبدى فان هيك إعجابه الكبير بمدربه روبرتو دي زيربي، الذي سبق له العمل تحت قيادته في برايتون، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على مواصلة التطور وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية.

وقال اللاعب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه مدرب من الطراز الرفيع، وتربطني به علاقة جيدة للغاية".

وأضاف: "كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قراري بالانضمام إلى توتنهام، فهو يعرف جيدًا كيفية إخراج أفضل ما لدي، وأؤمن بأننا قادرون على تقديم المزيد".

وتابع: "الفوز بالمباريات يمنحنا المزيد من الثقة، كما أن الحفاظ على نظافة الشباك يمنح الفريق دفعة إضافية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "علينا الآن الحفاظ على هدوئنا ومواصلة العمل الجاد، وأنا واثق من أننا سنحقق الكثير من الانتصارات".

فان هيك توتنهام الدوري الإنجليزي

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