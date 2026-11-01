قبل مواجهة الغد.. تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

تاريخ مواجهات الأهلي والمقاولون العرب

وواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب في 84 مباراة

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين في الدوري يوم 29 أكتوبر 1978 وانتهت بالتعادل السلبي، بينما كانت آخر مواجهة بينهما 9 سبتمبر 2026 وانتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين.

وحقق الاهلي 60 انتصارا مقابل 7 انتصارات لذئاب الجبل، بينما حسم التعادل 17مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 150 هدفا في شباك المقاولون العرب بينما تلقيت شباك الأهلي 48 هدفا.

وتنطلق مباراة الأهلي مع المقاولون العرب غدا الأثنين في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر