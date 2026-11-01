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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ،عضو مجلس الشيوخ
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ،عضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ،عضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وبناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة والتصدير.

وأوضح الوزير أن إطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا من طراز MAGE EV، التابع لعلامة «دونج فينج ميج» الصينية، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير القدرات الصناعية الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وليس مجرد إضافة طراز جديد إلى السوق المصرية.

وأشار هاشم إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي والتوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج، وصولًا إلى بناء صناعة سيارات متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلية وتفتح آفاقًا للتصدير إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يوفر حوافز للمصنعين ترتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية، والتوسع في الإنتاج والاستثمارات، والالتزام بالمعايير البيئية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير البرنامج وتعزيز الحوافز الموجهة للصناعات المغذية.

وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تشجيع الشركات العالمية على الاعتماد على الموردين المحليين، ودعم نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في مكونات السيارات الكهربائية وأنظمة البطاريات والمحركات والمكونات الإلكترونية.

وشهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا MAGE EV داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، تحت مظلة شركة إس إن أتوموتيف، الوكيل المحلي للعلامة التجارية، وبالشراكة مع مجموعة الصافي، وبنسبة مكون محلي تصل إلى 45%.

وأكد وزير الكهرباء أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات وتطوير خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة لإنتاج المركبات الكهربائية تأتي في إطار خطة الدولة لإحياء الشركة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل.

وأشار عصمت إلى أن الشركة نجحت في تطوير عدد من خطوط الإنتاج، من بينها التجميع والدهان واللحام، إلى جانب إنتاج الأتوبيسات الصديقة للبيئة بنسبة مكون محلي تتجاوز 60%، والميني باص، وصولًا إلى إنتاج السيارة الكهربائية.

وأكد أهمية التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية والعمل على انتشارها في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم انتشار المركبات الكهربائية ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.

الاستثمارات الصناعية التنمية الاقتصادية الصادرات الصناعية وزير الصناعة سيارة كهربائية

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