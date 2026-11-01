لاتسيو ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي بثنائية أمام كالياري مستغلًا سقوط إنتر

استغل لاتسيو تعثر إنتر ميلان في ديربي الغضب أمام ميلان، ونجح في الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما تغلب على ضيفه كالياري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وجاء انتصار لاتسيو بفضل هدفي جوستاف إيساكسن في الدقيقة 65، وماتيا زاكاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليحصد الفريق ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

واستفاد لاتسيو من خسارة إنتر ميلان أمام غريمه ميلان بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت يوم السبت، ليبتعد بصدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، مقابل 25 نقطة لإنتر صاحب المركز الثاني.

ويواصل لاتسيو نتائجه القوية في الدوري الإيطالي، بعدما نجح في تحويل تعثر منافسه المباشر إلى فرصة ثمينة للانفراد بالقمة، مؤكدًا طموحه في المنافسة بقوة على اللقب خلال الموسم الحالي.