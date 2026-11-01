وجدي زين الدين: لا أحد ينكر الدور العظيم لمصر في دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أنه لا أحد ينكر الدور العظيم الذي تقوم به الدولة المصرية وتحديًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها شغل الدولة المصرية الشاغل.

وأضاف، زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه لا يوجد محفل عالمي إلا وتجد الرئيس السيسي يتحدث عن القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر استقبلت عدد من مصابي العمليات العسكرية الإسرائيلية البشعة وودعت المتعافين، مؤكدًا أن الموقف الإنساني المصري لا يوجد دولة تضاهي ذلك سواء من خلال المساعدات الغذائية أو الطبية.