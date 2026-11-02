أخبار الوادي الجديد| المحافظ تفتتح معرض ملابس الشتاء المجاني للأيتام بالخارجة.. وتكريم وكيل الإسكان

شهدت محافظه الوادي الجديد عده فعاليات على مدار السعات الماضية من أهمها: بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض ملابس الشتاء المجاني للأيتام بالخارجة.

افتتحت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، معرض ملابس الشتاء المجاني للأطفال الأيتام بمركز شباب الخارجة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم العيني للفئات الأولى بالرعاية، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

وخلال تفقدها،أشادت المحافظ بتنوع المعروض من الملابس التي تضم نحو 10 آلاف قطعة متنوعة من الملابس المتاحة بالمجان للأيتام والأسر الأولى بالرعاية، مثمنةً ثمار التعاون البنّاء مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية في تنفيذ المبادرات ذات المردود الإنساني والمجتمعي؛ مؤكدةً أهمية استدامة هذه الجهود وتوسيع نطاق المبادرات المماثلة، بما يعزز كفاءة الاستجابة لاحتياجات الحالات المستحقة، ويكرّس مبادئ التكافل المجتمعي في ضوء أولويات الحماية الاجتماعية بالمحافظة.

تقديرا لجهوده خلال فترة عمله..

محافظ الوادي الجديد تُكرم وكيل وزارة الإسكان والمرافق السابق.

كرّمت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اللواء مهندس إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان والمرافق السابق، تقديرًا لجهوده وإسهاماته خلال فترة توليه مسئولية الإشراف على قطاع الإسكان والمرافق بالمحافظة ودعم منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء فى هذا القطاع الحيوي.

وأعربت المحافظ عن خالص تقديرها لما قدمه من جهود مخلصة، مشيدةً بالتعاون والتنسيق المثمر مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بما أسهم في دعم جهود المحافظة لتنفيذ خططها ومشروعاتها التنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متمنيةً له دوام التوفيق والسداد ومواصلة النجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

محافظ الوادي الجديد تتابع خطة إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي و رصف الطرق بشارع " شدوه "و "المنطقة الحرفية "بالخارجة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي القائمة بالشارع الفاصل بين تقسيم السلام وتقسيم المحافظة القديم «شارع شدوه» بمدينة الخارجة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة شبكات المرافق، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

واطلعت المحافظ على أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي تمهيداً لبدء أعمال الرصف بالشارع الممتد من نهاية حي طريق الداخلة وحتى تقاطع الطريق المؤدي إلى المنطقة الصناعية بالخارجة، بطول كيلو متر واحد وعرض 15 مترًا، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديرية الطرق والنقل للعام المالي 2026/2027، حيث تتضمن الأعمال معالجة الخط القديم وتعديل اتجاه الانحدار، وإعادة ضبط مناسيب خطوط المواسير وميولها، بما يضمن كفاءة سريان مياه الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددةً على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المقررة، وتجنب الحاجة إلى إعادة أعمال الحفر بعد الانتهاء من الرصف.

وفي سياق متصل، تابعت المحافظ شكوى المواطنين بشأن مشكلات الصرف الصحي بشارع العز بن عبد السلام بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة، ووجهت بسرعة اتخاذ إجراءات نقل أصول شبكة الصرف الصحي القائمة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يتيح لها تولي مسئولية التشغيل والصيانة الدورية وإدراج الشبكة ضمن خطط الإحلال والتجديد المستقبلية.