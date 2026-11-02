هل يجب على الزوج قول كلام حب لزوجته؟.. الإفتاء تحذر من التقصير

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم قول الزوج كلمة "بحبك" لزوجته يعد تقصيرًا يحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.

وأوضح “ كمال ” في إجابته عن سؤال: هل يجب على الزوج قول كلام حب لزوجته؟ فزوجي مقصر في النفقة، ومقصر أيضًا في الأمور المعنوية والدعم المعنوي، وأقابل هذا التقصير بحرمانه من بعض الحقوق، هل هذا التصرف يجوز؟، أن العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ليست قائمة على مقابلة التقصير بتقصير.

هل يجب على الزوج قول كلام حب لزوجته

ونبه إلى أن التقصير في حق الزوجة حرام شرعًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ" (رواه مسلم)"، بمعنى أن الإنسان إذا كان في صحيفته يوم القيامة تقصير في النفقة على زوجته، فهذا يكفيه.

وتابع: وكذلك التقصير حتى في كلمة طيبة، مثل كلمة "بحبك" أو كلمة تجبر خاطر الزوجة، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في خدمة أهله".

وأشار إلى أن الزوج الذي يقصر في النفقة الواجبة عليه، ويعبر عن عدم حبه لزوجته، ويبتعد عن منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آثم شرعًا.. لا ينفع تقابل التقصير بتقصير، لأن ذلك لن يحل المشكلة بل قد يؤدي إلى تفاقمها.. يجب أن تعطي كل ذي حق حقه، فالزوج له حقوق، والزوجة لها حقوق أيضًا.

واستطرد: الخطوة الأولى هي أن تجلس مع الزوج، وتنصحه وتتكلم معه بوضوح، إذا لم يتم حل المشكلة، فيمكن أن تستعين بشخص من أهل الصلاح من طرف الزوج أو من طرف الزوجة للجلوس معهم ومحاولة الوصول إلى حل، إذا لم يُحَل الأمر، يمكن التوجه إلى دار الإفتاء المصرية، حيث يوجد إدارة مخصصة للاستماع من الزوجين وتقديم المشورة المناسبة.

كلام الحب بين الزوجين

وبيّن الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه ينبغي على الأزواج قول كلمة «أحبك» لزوجاتهم خمس مرات يومياً لتجنب الوصول إلى حالة «الخرس الزوجي».

ولفت إلى أن هناك سبع صفات يجب توافرها في الزوج والزوجة، لتجنب الخرس الزوجي، وهي أن يكون كل منهما مصدر أمان وداعماً ومسانداً ومتفقداً ومشاركاً ومرشداً، بالإضافة لقيام كلا الطرفين بإعطاء الفرص للآخر.

وأكد أن الزوجة تحتاج أن تجد في الزوج الدعم والسند عندما تتعرض لمشكلة، أو توجد أزمة بينها وبين والدتها على سبيل المثال، مشددًا على أن الزوج يحتاج أيضاً من الزوجة الدعم والمساندة عندما يتعرض لأزمة مالية، أو يتعرض لأزمة في العمل، يحتاج لدعم نفسي.

ونوه بأنه يجب أن يكون الزوج راعياً بحق، يجب التفقد بشكل دائم، عند دخول البيت تفقد أهل بيتك، وتفقد أحوالهم هل هم حزينون، فرحون، يحتاجون لشيء؟، والزوجة أيضاً لو وجدت زوجك عند دخوله للبيت صامتاً على غير العادة تكلمي معه وتفقدي حاله».