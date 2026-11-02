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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المحكمة العليا الإندونيسية تلغي شهادة معادلة الثانوية لنائب الرئيس.. ومطالبات باستقالته

نائب رئيس اندونيسيا
نائب رئيس اندونيسيا
إلهام عبد العزيز

عادت الدعوات المطالبة باستقالة نائب الرئيس الإندونيسي جبران راكا إلى الواجهة، عقب صدور حكم من المحكمة العليا يقضي ببطلان شهادة قدمها بدلًا من شهادة الثانوية العامة عند ترشحه لمنصبه في عام 2024، حسب وكالة أسوشيتد برس.

شهادة الثانوية العامة في إندونيسيا

وفي حكم نُشر على موقعها الإلكتروني الجمعة، قبلت المحكمة العليا طعنًا بالنقض تقدم به المحامي سوبهان بالال، وألغت حكمًا أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية في أغسطس الماضي، كما أبطلت شهادة معادلة مؤهله التعليمي الذي حصل عليه في الخارج بشهادة الثانوية العامة في إندونيسيا.

كانت وزارة التعليم آنذاك قد أصدرت هذه الشهادة، ثم قدمها جبران إلى الجهات المشرفة على الانتخابات ضمن مستندات التسجيل المطلوبة لخوض انتخابات الرئاسة الإندونيسية لعام 2024، عندما ترشح نائبًا للرئيس برابوو سوبيانتو.

يُذكر أن جبران، الابن الأكبر للرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، درس في مدرسة أوركيد بارك الثانوية في سنغافورة، ثم التحق بمعهد UTS Insearch في أستراليا، قبل حصوله على درجة البكالوريوس من معهد تطوير الإدارة في سنغافورة (MDIS).

وفي دعواه القضائية، طالب سوبهان المحكمة بإعلان بطلان الشهادة وإلزام الوزارة بسحبها، وحتى يوم الأحد، لم تكن المحكمة قد نشرت النص الكامل للحكم.

وعقب صدور الحكم، قال سوبهان إن منصب نائب الرئيس ينبغي إعلانه شاغرًا.

اندونيسيا شهادة الثانوية شهادة الثانوية العامة

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