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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليونسكو: مقتل 189 صحفيًا خلال عامين بينهم 50 بالمسيرات في مناطق النزاع

اليونسكو: مقتل 189 صحفيًا خلال عامين بينهم 50 بالمسيرات في مناطق النزاع
اليونسكو: مقتل 189 صحفيًا خلال عامين بينهم 50 بالمسيرات في مناطق النزاع
أ ش أ

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدلات قتل الصحفيين حول العالم وتراجع التقدم المحرز في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحقهم، إذ لم تتحقق العدالة في ست من كل سبع حالات قتل خلال عامي 2024 و2025.

وأفادت اليونسكو - في تقريرها بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب، الذي يغطي الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025 - بمقتل 189 صحفيًا حول العالم خلال العامين الماضيين، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالفترة 2022-2023، مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي القتلى، بواقع 127 صحفيًا، لقوا حتفهم أثناء تغطية النزاعات المسلحة.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الصحفيين الذين قُتلوا في العالم منذ بدء اليونسكو الرصد المنهجي لهذه الجرائم عام 2006 بلغ 1641 صحفيًا، بمعدل صحفي واحد تقريبًا كل أربعة أيام.

وسلط التقرير الضوء على تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف الصحفيين العاملين في مناطق النزاعات، موضحًا أن 50 صحفيًا، يمثلون 40% من إجمالي الصحفيين الذين قُتلوا في مناطق النزاع خلال الفترة المذكورة، لقوا حتفهم جراء ضربات بطائرات مسيّرة.

كما وثقت اليونسكو سبع وقائع استُهدف خلالها عدد من الصحفيين وقُتلوا في هجوم واحد، من بينها ضربات طالت مقار إعلامية ومراكز مؤقتة للتغطية الصحفية، فضلًا عن مقتل 15 صحفيًا أثناء ارتدائهم سترات تحمل شارة الصحافة أو وجودهم داخل مركبات تحمل علامات واضحة تشير إلى هويتهم الصحفية.

وفيما يتعلق بالإفلات من العقاب، كشف التقرير عن ارتفاع معدله عالميًا إلى 86% خلال عامي 2024 و2025، في أول زيادة تسجلها اليونسكو منذ بدء قياس هذا المؤشر عام 2012، بعد 14 عامًا من التراجع التدريجي.

ولفت إلى تراجع معدل استجابة الدول الأعضاء لطلبات اليونسكو بشأن تقديم معلومات عن التحقيقات في جرائم قتل الصحفيين إلى 62% خلال الفترة 2024-2025، مقابل 80% خلال الفترة 2022-2023.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى تراجع معدل الإفلات من العقاب في البلدان غير المتأثرة بالنزاعات إلى 77%، مقارنة بـ94% عام 2012، فضلًا عن انخفاض عدد حالات قتل الصحفيين في هذه البلدان إلى أدنى مستوى لها منذ 18 عامًا.

وعلى صعيد سلامة الصحفيات، أشار التقرير إلى أن 14 صحفية قُتلن خلال عامي 2024 و2025، وأن 93% منهن لقين حتفهن أثناء تغطية النزاعات، كما أظهرت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمركز الدولي للصحفيين عام 2025 أن 75% من الصحفيات تعرضن لإساءات عبر الإنترنت، فيما تضاعفت نسبة من تعرضن منهن للعنف خارج الإنترنت عقب هجمات إلكترونية، لتتجاوز 40% عام 2025، مقارنة بـ20% في عام 2020.

ويصدر تقرير اليونسكو بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب كل عامين، بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ويُعرض على الدورة الاعتيادية للمجلس الحكومي الدولي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال، التي تتيح للدول الأعضاء تقييم التطورات العالمية ومناقشة التحديات المرتبطة بتعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ارتفاع معدلات قتل الصحفيين حول العالم تراجع التقدم المحرز مكافحة الإفلات

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