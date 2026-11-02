خلاف على ترميم حوائط شقة الزوجية.. ربة منزل تشعل النيران في جسدها بحلوان

أصيبت ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا بحروق متفرقة، بعدما أضرمت النيران في جسدها داخل شقة الزوجية بمنطقة حلوان، إثر خلافات نشبت بينها وبين زوجها بسبب رفضه ترميم حوائط غرفة الصالون، وجرى نقلها إلى مستشفى القصر العيني في حالة صحية حرجة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل إصابة ربة منزل بحروق في حلوان

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان إخطارًا من مستشفى القصر العيني بوصول سيدة تبلغ من العمر 25 عامًا، مصابة بحروق متفرقة في أنحاء جسدها، وحالتها الصحية حرجة، إثر إشعال النيران في نفسها.

وبسؤال الزوج ووالد المصابة وشقيقها، أفاد الزوج بوجود خلافات زوجية بينهما بسبب رفضه ترميم حوائط غرفة الصالون بالشقة، نتيجة تسرب المياه، مشيرًا إلى نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تهديدها بالانفصال.

وأضاف الزوج أن زوجته أغلقت باب الغرفة عقب المشادة، وسكبت مادة قابلة للاشتعال على جسدها، ثم أشعلت النيران في نفسها، ما أسفر عن إصابتها بحروق متفرقة استدعت نقلها إلى المستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تقرير الطب الشرعي لبيان طبيعة الإصابات وتحديد ملابسات الواقعة.